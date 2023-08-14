民進黨籍立委賴品妤9日為核能延役、有條件啟動核四等議題，狂轟國民黨參選人侯友宜。但其父賴勁麟卻遭名嘴先後踢爆是雲豹等多家能源公司董事長，發言立場反被質疑。對此，Youtube頻道《野電視94強》發起網路投票，一窺國人的想法。

Youtube頻道《野電視94強》今（14）日發起網路投票，截至下午3點，已有超過萬人參與，針對「賴品妤說她父親賴勁麟在雲豹持有的股權不到1％，不是大股東也不是家族企業，你怎麼看？」題目，網友的選擇近乎是一邊倒。

有96%的民眾投下「我才不相信，看雲豹集團政治獻金大部分都捐民進黨候選人就知道了。」至於支持「我相信賴品妤說的」的人僅僅只有4%，兩者相差十分懸殊。

對於賴勁麟父女爆出疑似有目的反核，網友紛紛留言表示，「不到一趴可當董座這貓膩可大了」、「短時間從一個空白公司直漲市值百億，厲害！」、「公佈財報我就相信」、「1%當董事長，而且另外還20多家」、「查了就知道了」、「一派胡言，可悲的台灣人」。