「2023 零重力實驗」（ATZG）向亞太地區學生募集太空實驗提案，全世界16組獲選，台灣僅2組獲選，其中台中女中羅星、劉淑宜同學提案名稱「Let Us Blow」，利用風速計及講義捲成紙捲筒測試，讓太空人在微重力環境下能移動身體，提案簡單、新穎、視覺效果明顯，將由國際太空站日本太空人實際操作實驗內容。

2位同學說，提案名稱「Let Us Blow」，2009年有人提出實驗，試圖測量在微重力環境下要呼氣多少量才足以移動身體。原發想請太空人吹直笛，後經建議修改成用管子吹氣，改以15公分長的紙管實驗，使呼氣的力道與方向更集中，更容易觀察吹氣這動作來影響太空人身體移動。

羅星、劉淑宜同學皆說，高一選修「愛上天文學」課程，而愛上天文，課餘並參加相關競賽，校方引進外部資源，提供同學挑戰機會，邀請成大理學院楊毅教授到校介紹競賽辦法，2人因此踏進太空領域最高殿堂，直呼開心。

羅、劉2生分享，過程有開心也有辛苦，辛苦的是花了時間測試，卻不一定可以提案，有可能是過去已經提案過，也有可能是效果不那麼理想；雖然過程會需要一直重複實驗及拍攝影片，但那些NG的片段都讓人覺得心情很好。

2位同學也希望鼓勵大家：從小懷抱著太空夢，夢想著揭開這宇宙的神秘面紗，或許學生無法做到如此偉大的夢想，但可帶著這份童年的美夢勇闖世界及未來，就算參加一次次小比賽，跨出那一小步，卻是日後每一步的基石。

2位同學提到，很喜歡維珍集團董事長的Richard Branson的一段話「獻給在地球上的所有孩子，我曾是一個看著天上星星，並懷抱夢想的小孩。而現在我是個在太空船裡的大人，與許多很棒的大人在一起，俯瞰我們如此美麗的地球。獻給下一代的夢想家，如果我們能夠做到，你一定也能做到。」

台中女中指出，今年ATZG競賽有來自澳洲、孟加拉、印尼、日本、尼泊爾、菲律賓、新加坡、台灣、泰國等570人參與，共提出245個提案，台中女中的羅星及劉淑宜同學，經歷重重關卡，調整實驗後獲選，十分難能可貴。