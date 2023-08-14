「Hello Kitty來作客」未消氣前模樣可愛，文化局表示工作團隊將盡快修復恢復展覽。（呂筱蟬攝）

為宣傳世界客家博覽會，桃園市文化局在龍潭大池設置「Hello Kitty來作客」水上裝置作品，高達16公尺的Kitty穿上客家最有名的傳統客家花布，連日來吸引眾多遊客打卡拍照，今天卻因風勢太強，導致固定繩拉扯致皮面破損消氣。文化局回應，目前現場暫停展出，另夜間燈光秀也一併停演，團隊將持續關注現場風勢狀況，儘快恢復展出。

今天有遊客特別造訪龍潭大池，發現Hello Kitty竟然消氣躺在池面上大感失望，有民眾也拍下照片PO上網路，提醒其他遊客注意別撲空。也有網友戲稱是天氣太熱，Kitty中暑了要休息一下。市議員徐玉樹也在臉書發文，Hello Kitty在周六日經過數萬人次前來朝聖的階段性任務之後，今天老天爺決定讓他暫時休息。他也說，在這樣的環境做大型水上裝置藝術相當不容易，因為風就是很大，「起床跟睡覺對Kitty來說應該會視為是一種常態。」

桃園市文化局則說，「Hello Kitty來作客」水上裝置作品，今日上午9時起，展出場域風速4級及陣風達7級，上午10點半造成固定繩拉扯致皮面破損消氣，現場工作人員立即展開作品巡檢，而目前裝置作品暫停展出，另夜間燈光秀也一併停演，團隊將持續關注現場風勢狀況，儘快恢復展出，造成民眾不便敬請見諒。