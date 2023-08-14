近幾周來，中國這個全球第二大經濟體遭遇了毀滅性的洪水侵襲。7月底杜蘇芮颱風在其首都北京降下了140年來來最嚴重的豪雨，天津、河北等地也深受暴雨和洪災之苦。

惠譽表示，中國這三個省份許多重要的糧食產區都受到暴雨和杜蘇芮的颱風尾影響，隨著卡努颱風北上進入中國東北，這些地區再度降下暴雨。

惠譽指出，泡水的穀物產區將導致今年農作物產量減少，但尚不清楚完整的損害程度，「這將推升中國國內穀物價格，且為了彌補產量損失，中國今年下半年的穀物進口可能增加。如果中國自己的收成不足，就可能需要進口更多稻米，進而推升全球稻米價格」。

根據聯合國糧食及農業組織（Food and Agriculture Organization）的所有稻米價格指數，全球米價已經飆升至近12年來新高。

其他分析師也認為稻米價格將上漲，因為印度已在上個月禁止「非巴斯馬蒂」（non-basmati）白米出口，以及另一個重要的稻米生產國泰國因為降雨少，已要求農民減少稻米種植以節省用水。

除稻米外，惠譽亦提到內蒙古、吉林和黑龍江種植的玉米、黃豆等主要作物也將受到洪災影響。今年中國這兩種穀物的進口量應該都會較去年增加。