不少伴侶都有經歷過分手經驗，當事情發生時，有些人會藕斷絲連不停挽留，但有些人則是會果斷退出，還給彼此自由，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖牛、虎、蛇、馬、猴的人面對感情拿得起放得下，認為若無法再繼續走下去，那就痛快分手，相信下一個會更好。

▍生肖牛

生肖牛在感情方面比較以大局為重。對自己利益有損傷的事，他們一定不強求，認為既然這段感情再談下去會傷神、傷錢，不如選擇馬上畫下停損點，沒什麼好糾結的，離開不適合的人，先賺錢再說！

▍生肖虎

對於「賤人就是矯情」這句話，生肖虎一定會舉雙手贊成，所以他們也不願意做這樣的人，既然無法相愛，不適合做朋友，就不要再藕斷絲連，因為他們相信自己值得更好的。

▍生肖蛇

一開始選擇牽手時，理性的生肖蛇必定已經全面考慮，準備和對方走一輩子。若事與願違，無法再繼續走下去，那麼任何事就毫無計較的意義，而對錯不在考慮中，一旦決定就會痛快放手，還給彼此自由。

▍生肖馬

從來就不屑於扭扭捏捏、見不得光的地下情，生肖馬認為愛就要愛得正大光明、熱情澎湃，但反之，若是不愛了自然也就「好漢不提當年勇」，各自走各自的路，沒了情分，也就沒有爭執和挽留的必要。

▍生肖猴

生肖猴對待愛情方面十分理性，當雙方感情逐漸變淡了，只要有一方提起分手，不管如何都會果斷答應，因認為再多的挽留也毫無意義，並把過去美好留在記憶裡，也深信下一個會更好。