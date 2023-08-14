小張在農場修剪樹木。(屏縣府提供)

為協助更生人能盡速就業、回歸主流社會，勞動部高屏澎東分署透過專業就業服務員提供個別化就業諮詢、職缺媒合、推介面試及就業後追蹤等服務，並運用促進就業工具開發友善廠商，增加工作機會，2023年迄今已協助超過500位更生人順利就業。

毒藥癮更生人小張(化名)出獄後決心戒毒，想起之前在監所裡曾參加高屏澎東分署辦理的就業成長團體活動，知道就業中心能協助他找到工作，便透過更生保護協會轉介至屏東就業中心求職。

就業服務員瞭解小張需求後，協助尋求適切工作機會，但小張因工作經驗極少且無相關專長及技能，多次媒合皆未錄取，推介工作困難度高。

就業服務員評估小張甫出獄，因缺乏親友支援須自力更生，有就業急迫性，同時為減輕雇主對更生人的標籤刻板印象與雇用疑慮，特別運用獎助津貼提高企業意願，並將小張推介至農場園藝工職缺，農場因他誠懇的態度表現，面試當場錄取。

小張工作期間，就業服務員持續關懷與訪視，讓他倍感溫馨，工作更加積極，也讓小張得到農場管理人員稱讚與肯定，成為配合度極高的好員工。小張表示，家人得知他的改變與工作穩定後，也重新接受他並給予支持與鼓勵，現在每天日子過得簡單但很踏實，彷彿重獲新生。

高屏澎東分署長郭耿華表示，為重建更生人工作價值觀及就業信心，高屏澎東分署結合轄區監獄、看守所及戒治所針對即將出監更生人啟動就業行動方案，為更生人復歸社會做好就業準備。

今年截至7月底已辦理43場就業宣導、13場就業促進相關活動，近期將於法務部矯正署台東戒治所及澎湖監獄舉辦就業成長團體活動，引導更生人出監前先做好重返職場的心理準備及就業規畫，出監後能適應社會，盡速融入職場生態、成功更生。

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