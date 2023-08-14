【全程字幕】高虹安涉詐助理費被起訴！提「一理由」喊沒貪汙企圖 柯文哲：支持她捍衛清白 @ChinaTimes ​

北檢今（14）日宣布，依貪污罪起訴新竹市長高虹安；對此，民眾黨總統參選人兼主席柯文哲也做出回應了。

柯文哲今召開記者會表示，高虹安是一個認真謹慎的人，相信她絕不會有貪污的企圖，因此支持她提出證據後為清白奮戰，因為要貪污的人，帳務不會記得這麼清楚。

柯文哲並指，檢方起訴書特別註明「態度不佳、褫奪公權」，但早在去年選舉期間，偵辦過程已多次違反偵查不公開原則，醜化高虹安形象，本案訴內容其實早可預料，選舉期間早已鋪天蓋地，打擊高虹安，大家也記憶猶新，因此他對起訴內容毫無意外，不過，一審法院公開審理後，即須接受旁聽、社會公開評論，他支持高全力捍衛自己的清白。

柯文哲也提及，司法是國家最後一道防線，應當被人民信任，也應該要符合比例原則，前新竹市長林智堅上月因新竹棒球場被移送監察院，中央政府近期爆出的前瞻預算完工率低、特別預算編列浮濫和綠能光電案件，更受全國矚目，但民進黨沒有針對這些問題，反而是採迴避態度。

對於是否擔憂高虹安起訴事件影響到大選，柯文哲說，老百姓都期望司法是公平的，應當是國家最後一道防線，深受人民信任，但現在非常清楚，司法民意調查可信度很低，這是要解決的問題，另外，司法也要符合比例原則，「幾千億假裝不看到，現在查2.2萬、46萬的」。

柯文哲說，他很不願意批評司法，也希望台灣司法是可以被人民信任的，但是台灣司法就是老百姓不太信任。

柯文哲競辦總幹事黃珊珊說，去年選舉過程國家機器用很多預設立場，高虹安希望地檢署完整調查，但她也沒有機會完整辯駁，既然已經起訴，相關資料都可以公開，讓社會大眾檢視，不過，她也強調，刑事訴訟法寫得很清楚，有利不利證據，法院都應斟酌，當事人無罪推定原則是普世價值，適用每一人，希望透過司法調查還原真相。