五互受害者自救會轉往高雄地檢署陳情抗議。（袁庭堯攝）

五互受害者自救會轉往高雄地檢署陳情抗議。（袁庭堯攝）

五互集團高雄總部一早大門深鎖，企圖阻擋自救會上樓。（袁庭堯攝）

五互受害者自救會在總部門口淚訴受害經過，強調身家全在公司，幾乎血本無歸。（袁庭堯攝）

五互集團女總裁陳秋白14日上午現身高雄總部，鞠躬向會員及幹部道歉，強調一切進入司法程序，她不便多說。現場會員不領情，一度爆發拉扯衝突。號稱與陳秋白有革命情感的資深幹部黃玉秀踢爆，陳秋白為了吸金、曾經大搞假動土典禮。6月份才向她借1000萬元，她不惜挪用女兒化療資金、東借西湊300萬元借給陳秋白，但陳秋白拿了錢就消失。

黃玉秀表示，五互初期規模非常小，小到甚至沒有辦公室。當時她身為陳秋白的好姊妹，認同陳秋白做殯葬、生前契約的助人理念，一路相挺，還出借辦公室給陳秋白，讓陳秋白「生根茁壯」。

「一路走來，我從來沒有放棄她！」黃玉秀強調，自己是五互創始幹部，與陳秋白有著23年的革命情感。2007年五互曾爆發跳票危機，當時她甚至不惜抵押房子，還向朋友借了許多錢，就是為了要拉陳秋白一把，讓陳秋白度過難關。

沒想到，陳秋白骨子裡「騙很大」，2019年檢調大動作突襲公司，陳秋白當時還安慰大家說「我們是被汙衊的！公司只是違反銀行法，只會罰錢，不會有事」，不但契約照賣，還說大家消費不夠，要所有的幹部、會員繼續大力消費，五互絕對不會「收起來」。

黃玉秀還踢爆，陳秋白曾經刻意在大樹區某處舉辦假的動土典禮，甚至找來媒體、貴賓，騙大家那塊地要蓋養生村，還說大家投資的心血，以後在這裡都回得到回報。沒想到，那塊地事後被證實，早就被凍結。

黃玉秀說，陳秋白6月時還以公司需要8000萬元周轉的理由，向她開口借1000萬元。「我的家當通通在公司了，我哪裡還有錢！」黃玉秀當時還相信陳秋白，把女兒原本預計要做化療的100萬元資本連同其他借款，湊了300萬元借給陳秋白，沒想到陳秋白拿了錢就消失，根本不還錢。

如今，黃玉秀沒有辦法面對她的夥伴和家人，說自己簡直生不如死，希望政府重視此事件，幫大家討回公道。

五互龍海南區自救會長黃逸驊表示，他們為了自己的生活規畫、減輕未來子女負擔，陳秋白當時也向大家說明產品好處，所以她們選擇該消費平台，花2000多萬元購買長照契約、生前契約等產品，但陳秋白卻用短短2分鐘的影片述說五戶龍海倒閉，讓大家瞬間從天堂掉到地獄，甚至有些人因而輕生。

五戶龍海南區自救會員哭訴，全台有2萬多個受害者，當時陳秋白跟大家說買了長照契約後，未來就可以跟親朋好友進駐她們打造的「長照村」，他把畢生積蓄投入相關契約，但公司無預警倒閉，這讓她們相當錯愕，整個家庭都已經不知道如何繼續走未來的路。她也突然下跪，希望政府以及各界可以幫忙，也希望陳秋白可以還她們錢。

五互集團1997年自保險及殯葬業起家，事業版圖至今拓展生活科技、生命關懷、物業安全、建設修繕、安養照護、休閒旅遊、消費平台、餐旅等9大事業體系。

2013年，五互集團子公司龍海生活事業開始推銷「金滿意」、「鑫樂活」等消費型契約，聲稱投入4萬至15萬不等的金額，期滿1年、3年或6年，就可獲得3至6％不等的回饋金或等值消費券，吸引不少菜籃族投入百萬元。2019年有投資人期滿卻領不到回饋金，怒而檢舉，非法吸金事件才因此曝光。

該案一審依銀行法判陳秋白10年6月，其餘幹部判1年10月至8年6月不等。沒想到，該案仍在審理中，檢調又掌握線索，發現龍海公司依然持續販售「鑫樂活2.0」契約，以「保證獲利、完全還本及利息優於銀行定存」等條件吸金，7月發動搜索，扣得798萬元現金，另向法院聲請扣押該集團公司名下帳戶餘額1633萬元獲准。訊問後認定陳秋白等人共同違反銀行法第29條第1項、第29條之1之規定而犯同法第125條第1項罪嫌重大，但無羈押之必要，諭令被告陳秋白300萬元交保，陳姓執行長、陳姓財務部經理各100萬元交保，其餘公司幹部11人分別以15萬至30萬元不等交保。

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