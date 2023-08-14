2023世界國標舞台灣大獎賽將於8月19日於台中洲際迷你蛋登場，本屆賽事由台中市政府和中華民國運動舞蹈推廣協會共同主辦，為中部首見最高規格國際運動舞蹈賽會，來自不同國家的舞者將在這裡彼此交流與競技，將舞蹈藝術推向更高峰。

本屆世界國標舞台灣大獎賽特別邀請前世界職業摩登舞9屆冠軍希爾頓（Marcus Hilton MBE）擔任總評審長，增加賽事專業度與公正性，參賽選手中包含國內雙人組的青少年冠軍選手陳柏澄與黃子盈，兩人之前首次出國參賽就於英國UK公開賽獲得青少年摩登舞世界排名第9，更於單人舞組別拿下單人14歲摩登5首舞加3首舞冠軍及單人16歲摩登5首舞加3首舞亞軍。

台灣業餘組十項全能明日之星選手李瑾曄與許妤謙於國標舞亞巡賽拿下亞洲業餘公開摩登組第5名，首次出賽英國UK公開賽也獲得非常優異的成績，陳柏澄／黃子盈、李瑾曄／許妤謙2對選手希望能在本次賽事中舞出最佳成績，主辦單位並於賽後將有世界巨星表演舞作為壓軸演出，無疑是一場視覺與聽覺的國際饗宴。

除了台灣地主好手，目前也有來自英國、俄羅斯、義大利、烏克蘭、捷克、冰島、斯洛伐克、哈薩克、日本、韓國、泰國、菲律賓、中國、香港等近國家地區，近30多對世界各國好手來台參賽，和國內400名優秀選手爭取近百萬萬總獎金，目前世界職業組摩登/拉丁決賽好手史塔斯（Stas）／娜塔莉亞（Nataliya）、 馬西莫（Massimo）／蘿拉（Laura），現任世界業餘摩登舞冠軍波伊斯（Glenn Richard Boyce）／簡絲（Caroly Janes）、 英國黑池青少年摩登舞冠軍達維（Davyd）／安潔莉娜（Angelina）等眾多年輕國外好手參與。