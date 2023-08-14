台灣史上關最久的死刑犯黃春棋等35名死囚，主張案件第3次上訴最高法院後由同一法官審理的「連身條款」違憲，聲請釋憲，憲法法庭審理後，認定相關法規範，包括最高法院第二次發回更審以後之民刑事上訴案件分案實施要點、刑事案件分案實施要點、最高法院83年度第8次刑事庭庭長會議決定，與憲法保障訴訟權均尚無抵觸，均不違憲。

憲法法庭判決，更二連身條款、重大連身條款符合憲法上之法定法官原則；最高法院係我國民事及刑事訴訟之最高審判機關，於不牴觸上位階法令之範圍內，本即得就其所掌民事及刑事案件，自定分案規則。此與憲法權力分立原則所保障之司法自主性相符。

38名死刑犯至今尚未伏法，其中4名死囚主張死刑違憲，另35人以「更二審連身條款」聲請釋憲，憲法法庭併入涉貪的立委高志鵬等人的聲請案，共52案合併審理，憲法法庭審理後，52件聲請人中，僅2名聲請人可以救濟。其他均駁回。