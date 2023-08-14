苗栗縣政府斥資2.1億元經費，規畫在竹南鎮苗北藝文中心後方公有地，興建竹南全民運動館，縣府14日舉行動土典禮，工期約需630個工作天，預計2025年竣工，未來結合苗北藝文中心，能一次滿足鎮民對藝術、運動各方面需求。

運動風潮席捲全台，為提供全天候的運動環境，解決夏日遮蔽率不足、氣候的問題，縣府積極建置完善的全民運動館，自去年開始推動竹南鎮全民運動館興建工程。

縣府水利處長楊明鐃說，全民運動館建置總經費2.1億元，主體規畫地上4層，總樓地板面積約904坪，預計設置體健中心、韻律中心、桌球室、多功能球場等設施，工期約21個月，希望能趕在明年底完工，並交由竹南鎮公所營運，期待能與竹南頭份運動公園達到相輔相成的效果，提升居民的生活品質。

苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明、副議長張淑芬秘書、議員陳永賢、陳光軒、曾玟學、邱毓興、竹南鎮長方進興、頭份市長羅雪珠以及竹南頭份地區代表及里長等人，14日到場關心竹南鎮全民運動館工程案，仔細聆聽工程簡報，縣長鍾東錦等人並持鏟動土、焚香祝禱工程順利。

縣長鍾東錦表示，竹南全民運動館位置佳，提供竹南頭份居民使用，而這地區以年輕人居多，相信能提高場館使用率。他表示，竹南頭份為聯合城市，與竹北很相似，建築師、建造商定要盡心盡力，落實施工品質以免發生天坑事件，目前也已在縣務會議中，要求水利、消防、警察、環保等單位，擬定好面對天坑狀況的sop流程，以此為借鏡，保障民眾的生命財產安全，提升生活品質，打造幸福快樂的竹南頭份聯合城市。