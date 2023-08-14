（圖、文／太陽星科技提供）

新冠疫情帶動全球消費者對個人健康的重視，推助益生菌市場快速增長。英國倫敦商業研究公司TBRC日前更新《2023年克菲爾全球市場報告》，預估市場規模由2022年的17.5億美元增長到2023年18.7億美元，複合年增率6.9%；2027年全球規模更將達24.4億美元(約新台幣774.8億元)，年增率達6.8%。

克菲爾已風行全球多年，近年也在亞太及非洲地區迅速搶占益生菌市場，卻仍有一些少為人知的知識，例如活菌培養的克菲爾發酵乳是可被認證的清真食物，而且此事與克菲爾的起源地有關。

根據考古遺存、各民族口述歷史，克菲爾早在數千年前盛行於東歐、中亞一帶。現代學說公認位於俄羅斯西南方的北高加索山區是主要發源地，數千年來已是當地居民代代傳承的日常飲料。

北高加索山區是現代公認的克菲爾起源地。（圖／太陽星科技提供）

克菲爾第一次出現在北高加索山區的時間與源由傳說甚多，主流說法之一是：居民發現裝在羊皮囊裡的羊奶變質，倒掉前試著喝了幾口，覺得經由乳酸菌發酵後，羊奶產生帶著些許酒精的酸甜口感並不難喝，身體也沒有異狀，反而有種舒暢的感覺，所以繼續飲用，並把其中的結塊物質過濾出來，繼續製作克菲爾，代代相傳，菌種甚至延用至今。

因為是偶然發現的自然產物，克菲爾在當地被稱為「神賜的禮物」。至於「真神阿拉賜給穆罕默德的禮物」之名，也是當地流傳的說法之一：先知穆罕默德給了高加索山的人民第一批克菲爾粒菌種，並教他們如何把菌種加入裝在動物皮囊中的鮮乳原料，發酵製作克菲爾，或稱「先知穆罕默德的飲料」。

根據台灣發酵乳研究之父、國內首位研究克菲爾乳桿菌的臺大教授林慶文的著作《神仙禮物克弗爾》，高加索山區居住著數種信奉不同宗教的民族，其中以亞塞拜然共和國的居民最健康、長壽。亞塞拜然主要為土耳其系的回教徒，他們盛傳穆罕默德在傳教時，如果碰到虛弱的病人，往往預言真主阿拉將伸出援手，拯救患者脫離病痛之苦，並將阿拉所賜的克菲爾給病人服用，許多人的病情因而好轉，克菲爾因而也被稱為「真神阿拉賜給穆罕默德的禮物」。

不過這份「禮物」一直讓伊斯蘭信徒有著很多疑問，關鍵在於克菲爾發酵的過程中，會產生微量酒精，但伊斯蘭教義嚴格禁止飲酒，信徒無所適從。

知名的伊斯蘭宣教網站IslamQA.info、ASK IMAM針對網友提問，分別引用哈乃斐派、哈納菲‧迪奧班迪學派教的伊斯蘭教法學表示，克菲爾粒是由真神阿拉賜予穆罕默德一說，還沒有看到文獻或聖訓的實證。網站也明確指出克菲爾只要是使用天然食材自製，酒精濃度低，不論喝多少都不會讓人酒精中毒，而且沒有異教徒商標，就是可以食用的清真食品。若商家販售的克菲爾發酵乳無法確定是否符合清真食物標準，那就寧可不要喝。