桃園市長張善政競選期間針對航空城開發案拆遷提3大利多政見，其中補償金評點從12.2元調為14.7元、2024年底前搬遷戶加發10％拆遷補償費，2政見上周五獲行政院拍板，決議蛋白和蛋黃區同步補助，協助居民重建，保障居住正義。

桃園航空城已於今年4月完成安置土地分配作業，並陸續完成登記及權狀發放作業，將配合公共工程進度陸續辦理土地點交，考量今年是居民重建安置年，以及近幾年營建工程物價指數波動情形，行政院11日召開推動桃園航空城核心計畫專案小組第23次委員會議，在行政院副院長鄭文燦主持下，決議中央地方同步，協助桃園航空城居民重建。

評點提高部分，以桃園航空城建物徵收當期桃園市拆遷地上物補償自治條例規定的建物評點12.2元，與今年建物評點14.7元間的變動幅度約20％當補助基準，並以具有安置資格的住宅為優先補助對象，協助居民重建，保障居住正義，估計約增加近50億。

另外，桃園航空城採取先建後遷政策，優先區2021年10月前搬家加發25％獎勵金，自願優先2022年3月前發20％、12月前發15％，但因居民安置需求增加新安置配地、疫情因素以及部分工程發包期程影響，導致整體公共工程進度受到影響，也使先建後遷的搬遷期程需要併同檢討調整。

考量目前建物8000棟已有近6000棟搬離、拆遷已達7成，會中決議增加第三階段自願優先搬遷，獎勵民眾搬遷，只要在2024年10月前自動搬遷者，加發10％獎勵金、30萬元房租補助及1份人口搬遷費，目前約剩2100棟尚未搬遷，估計約要增加20億元。

市府指出，希望配合居民安置規畫及公共工程施作期程，以分階段方式辦理建物拆遷作業，並給予分階段獎勵及補助措施，協助桃園航空城居民重建家園。