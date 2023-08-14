神基投控今年上半年綜合機構件表現較差，但第二季底有急單，預估下半年會有起色，明後年有先進技術開發支撐，應該有不錯的成績；汽車機構件方面預估全年有2成以上的年增。

在生產基地方面，黃明漢表示，明年會在台灣再增加一個生產基地。在越南已有十餘年的基礎，神基在越南的事業包括塑膠事業群和汽車事業群。

神基投控上半年合併營收167.83億元，較去年同期增長11.56％，營業利益16.97億元、營業毛利44.45億元，分別年增44％及22％以上，累計稅後純益翻倍年增129.34％、達17.87億元。每股稅後純益（EPS）以2.95元，站上歷年同期次高。毛利率26.48％，營益率10.11％。今年上半年神基投控整體存貨控管得宜，也使毛利率表現優於去年。

第二季合併營收86.28億元，季增5.8％、年增15.2％，為單季次高及同期新高，在強固型電腦貢獻營收動能大增下，帶動其該季營運成績三率三升、稅後純益10.21億元，季增33.3％、年增近289％，毛利率為27.6％，營益率為10.7％；單季EPS為1.68元。