除營收外，第2季毛利年增45％，也來到32億日圓的歷史新高。 Appier的營業利益和淨利均轉正，優於財測預期，營業利益率為1.3％，淨利率為1.9％，EBITDA利潤年增158％，利潤率為8.9％。

Appier總客戶數年增22％，其中大部分新客戶來自數位內容約39％、電子商務約22％、消費性品牌和BFSI約22％。由於既有客戶關係的擴展以及季節性因素推升數位內容產業的行銷活動，促使單一客戶平均季營收（ARPC）年增16.5％，讓Appier持續專注於獲取大型企業客戶的策略方針以及主要品牌對 AI驅動解決方案的信心持續提升。第2季客戶流失率維持在0.619％的低水平，年度經常性收入年增35％。

垂直產業的擴張和深化經營既有客戶，Appier在東北亞市場業務成長66％，特別是在電子商務垂直領域，美國與EMEA市場營收年增78％，市場總營收佔比從去年同期的12％提升至15％。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰博士表示，公司在預測式AI和生成式AI領域累積多年的研發能量，能夠提供差異化的產品，為客戶提高投資報酬率，也將持續致力於垂直產業的擴張，結合品牌在產業知名度的提升和策略市場的滲透，更強化實現全年財務目標和在未來保持強勁成長的信心。

借助Appier AI的核心本質，結合預測式AI和生成式AI協同效應的強化能力，Appier將顛覆企業與其顧客互動的方式，為行銷產業帶來更多前瞻應用的創新作法。預測式AI產出的洞察能作為生成式AI的指南針，促進內容的創建並確保產出結果的成效。同時，來自生成AI的數據流將有助於預測式AI持續完善其模型訓練，進而提升活動表現，一方面加速內容的產出，另一方面確保成效有所提升。