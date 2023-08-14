新竹縣政府社會處歡慶「祖父母節」，即日起至8月27日止，阿公阿婆使用新竹縣敬老愛心卡搭乘台鐵，秀出敬老愛心卡在縣內任一車站合照，上傳可辨識地點的照片至社會處臉書留言區，符合資格就送精美福袋1份，限量100組，每人限領1組喔！

社會處長陳欣怡表示，台鐵在新竹縣轄的站點包含西部幹線的北湖、湖口、新豐、竹北，及內灣支線的竹中、上員、榮華、竹東、橫山、九讚頭、合興、富貴、內灣，還有六家支線的六家站，共有14站，歡迎持敬老愛心卡的民眾可呼朋引伴，或和家人一起搭乘台鐵到縣轄各站微旅行， 多多走出戶外，增進身心健康，也請鄉親記得拿著敬老愛心卡在上述14個台鐵車站合照，上傳照片以領取限量精美福袋！

陳欣怡說，這次祖父母節活動，縣內65歲以上長者、55歲以上原住民使用敬老愛心卡搭乘台鐵，只要在起、迄的其中一站在新竹縣轄內，單趟次最多補助乘車票價50元，敬老愛心卡整合悠遊卡，其它車資差額由悠遊卡錢包內儲值金額支付！

新竹縣政府敬老愛心卡，補助新竹縣65歲以上老人、55歲以上原住民及領有身心障礙證明者搭乘客運、計程車及台鐵，每月核發補助上限為500元，限當月使用，不得累計至下個月，歡迎符合資格的民眾多多利用。