今年第7號颱風蘭恩很可能15日上午登陸日本本州，往來名古屋站至新大阪站、往來新大阪站至岡山站的新幹線列車15日預防性停駛；日本環球影城等遊樂園15日暫停營業。

日本放送協會（NHK）報導，往來名古屋站至新大阪站的東海新幹線，15日預防性停駛；往返東京站至名古屋站的班次將大幅減少。

JR西日本公司宣布，往來新大阪站至岡山站的山陽新幹線列車，15日預防性停駛。岡山站至博多站之間的新幹線列車班次會減班。

東北、秋田、山形等其他地區的新幹線列車，也可能會臨時性停駛或發生延遲。

空中交通部分，日本航空（JAL）取消今天飛往大阪機場等19個航班，全日空（ANA）取消往來羽田機場跟八丈島機場之間6個航班。除此之外，樂桃航空、日本越洋航空（JTA）、空之子航空（Solaseed Air）也取消今天部分航班。

TBS電視台、每日放送報導，全日空取消15日於大阪國際機場（伊丹機場）起降的310個航班，預期影響2萬4600名旅客。日本航空宣布取消15日105個航班。建議旅客前往各交通機構的官方網站確認最新資訊。

熱門觀光點也受到颱風接近影響。日本環球影城顧及遊客與員工安全，宣布15日暫停營業。今天雖仍照常營運，但視情況可能會縮短營業時間及中止表演、遊樂設施。

遊樂園枚方公園今天決定提早1小時於當地時間下午5時結束，也宣布15日休園。

大阪通天閣也決定15日暫停營業。

體育賽事也因為颱風接近暫停。第105屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）15日的賽事順延到16日舉行。之後的賽事皆順延一天，決賽計畫改到8月23日。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1120814