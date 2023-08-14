藝人張立昂13日凌晨喝完殺青酒返家，因不勝酒力，突然情緒失控，在新北市永和住處樓梯間吼叫，還敲打其他住戶的門，警方制止仍不聽勸阻，於是帶他回派出所管束，通知張母到場陪同，張3小時酒醒，由母親帶回家裡休息。事後，張得知闖禍，除向鄰居致歉，他透過經紀人表示「酒後失態做了不好的示範，感到懊悔與抱歉。」

警方指出，13日凌晨1時30分，41歲的張立昂因酒醉瘋狂，不停敲打鄰居家門，並於公寓樓梯間大吼大叫，鄰居嚇得打電話報警。警方到場制止仍不聽，於是被上銬帶回派出所管束。警方依規定填寫管束執行通知書，通知張母親到場陪同，張男於3時酒醒，由母親帶返回家。

對此，張的經紀人表示，「已經有趕緊向鄰居道歉。酒後失態做了不好的示範，感到相當的懊悔與抱歉，不好意思，私人行為驚動到大家。」

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