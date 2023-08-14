吃完飯後沒多久就出現便意，你是否曾有這樣的經驗？重症科醫師黃軒表示，此現象可能與4個因素有關，包括胃黏膜反射、排便習慣、食物不耐受及疾病。其中他提到，如大腸激燥、經常性胃炎等都會導致一吃東西就想解便的情況。但若伴隨噁心、腹脹、腹痛、糞便有黏液、糞便黑臭、紅色血便，甚至便秘和腹瀉交替，務必要及時就醫檢查。

黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，研究發現人類進食後，經過消化、吸收，一般都會在12小時後排出大便，頻率以每天1次、早上起床後解便為最佳。然而，有些人一吃完飯就想排便，其實可能與4個因素有關：

1、胃黏膜反射：黃軒解釋，當食物進入肚子後，會對胃粘膜造成刺激，此時人體會釋放一種物質，以刺激腸道蠕動加速，進而促使排便。如胃泌素，可增加腸胃平滑肌收縮頻率，促進胃部血液循環、幫助消化吸收、刺激腸道蠕動，最終引起排便。

2、排便習慣：黃軒說明，排便頻率也與日常習慣有關，若一個人總是習慣飯後立刻上廁所，長久下來身體會記住，因此吃完飯後，就會產生要解便的訊號。

3、食物不耐受：黃軒指出，因體質緣故，如乳糖不耐受者，喝牛奶就會拉肚子；脂肪不耐受者，吃油膩食物肚子會不適；有人辣椒不耐受，吃到辣就會刺激腸胃。

4、疾病：黃軒提到，如大腸激燥、經常性胃炎、焦慮、狂躁症等神經過度活躍的疾病，都會引起一吃東西就想解便的情況。但若經常伴有其它症狀，包括噁心、腹脹、腹痛、糞便帶有黏液、糞便黑臭、紅色血便，甚至便秘和腹瀉交替長期存在，務必要立刻就醫檢查。

至於想改善吃飽就拉的情況，黃軒整理專家建議，可從3方面著手，分別是調整飲食習慣、養成良好排便習慣及調節心態。對於腹瀉型患者，應避免吃生冷、堅果、辛辣等刺激食物；對於便秘型患者，應攝取充足水分及適當增加膳食纖維。此外，若一個人持續陷入焦慮或煩惱，就會引起腸神經功能紊亂，因此保持好心態，才能幫助促進消化。