總計第2季合併營收為1.9億元，年增93％，上半年合併營收為3.72億元，年增100％，持續受惠於海外市場擴張與多元產品成長。在各產品線中，以商業服務今年成長動能最強，主因為疫情解封後許多民眾出國旅遊，帶動旗下個人金融商品比較平台「袋鼠金融 Roo.Cash」的信用卡辦理商機，推升商業服務營收上半年年增148％，佔營收比重21％。數位廣告則因廣告優化效益提升今年成長較為顯著，並與信任雲服務同樣受惠於海外市場擴張。上半年數位廣告營收年增134％，佔營收比重48％，信任雲服務營收上半年則年增47％，佔營收比重31％。而今年1月至7月累計營收4.29億元，年增97％，已超越去年全年營收。第2季營業淨利0.09億元，毛利率為92％，較上季持平，較去年同期增加7個百分點，加上有匯兌利益，單季每股盈餘為0.35元。

公司表示，為保持市場領先地位與強化技術研發，Gogolook持續招募具有在AI與資安科技領域的跨國領導人才，延攬來自新加坡的Joc Cing Tay擔任工程副總經理，以及來自菲律賓的Mel Migrino擔任資訊安全與監管聯盟總監。Joc Cing Tay具有南洋理工大學人工智慧（AI）博士與新加坡國立大學MBA學位，曾在Appier、Tremor Video、iVideoSmart與SWAT Mobility等跨國軟體公司擔任高階工程主管，專精於AI研發以及工程部門的管理與組織成長。在東南亞資安領域超過20年，Mel Migrino曾獲得多項國際資安獎項與評選，為現任菲律賓資安長協會董事長、東南亞國協資安長協會執行委員，同時也是菲律賓資安女性從業者基金會董事長，長期推動女性在網路資安產業的權益與發展。

Gogolook將著重2025年以後的成長規畫。透過強化防詐資料庫、精進AI演算技術與人才招募，持續提供橫跨個人和企業所需的防詐服務，並能廣泛應用在各種數位場景，發展穩健而多元的營收來源。