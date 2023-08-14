友達董事長暨集團策略長彭（又又）浪表示，氣候變遷與生物多樣性流失，被視為未來10年關鍵的環境危機，諸多研究顯示，塑膠汙染正在加劇全球生態系統失衡。友達於去年制定《生物多樣性政策》，並將2023年訂為減塑元年，計畫於2030年實現塑膠中和目標，即塑料『使用量』與『回收再利用量』相抵達到平衡狀態。期許持續發揮影響力，攜手產業夥伴共同投入減塑。

友達永續長古秀華指出，在追求塑膠中和目標的路上，友達明確制定「3R+1」策略，即限塑（Replace）、減塑（Reduce）、再塑（Recycle）與反思（Rethink），從生產製造與員工行動兩大面向展開推動，並建立跨單位工作小組全面推動策略。在生產製造面向，友達導入鋁塑分離專案，將鋁箔回收再製為再生塑膠粒及鋁錠，不僅減少廢棄物更賦予新應用價值；在員工行動面向，友達運用回收寶特瓶製作員工運動衫，並號召員工齊力淨灘，清除海洋廢棄物，並於本次活動現場舉辦海廢攝影展及友達員工製作的海廢藝術品，引導供應商夥伴一同反思限塑、減塑與再塑可能性。

友達供應鏈總部副總經理吳宜芳表示，友達即將實施ESG Scorecard，該機制旨在通過評分與行為準則，明確傳達友達打造永續供應鏈的關鍵指標，包含淨零碳排、生物多樣性、減塑行動、資訊安全、品質、人權管理等ESG議題，以全方位的角度攜手供應鏈共同邁向永續經營。