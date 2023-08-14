今天是空軍節，正出訪巴拉圭的副總統賴清德今天透過臉書向每一位守護台灣天空的空軍致敬。感謝他們不分晝夜，捍衛著台灣的領空。「謝謝你們的汗水奉獻，守護著我們日常裡的平凡」。

賴清德指出，就因為有國軍的守護，讓每個台灣人能乘著夢想，到地球上更多的角落，讓世界看到台灣的美好！這幾年，我們落實國防改革，強化了國防戰力與韌性，讓國人越來越肯定我們的國軍，更讓世界看到我們守護國家的決心。

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他感謝所有堅守崗位的國軍，並承諾，政府也會持續做國軍最堅實的後盾，共同守護我們的國家！