近年來Me Too運動成為全球關注的焦點，讓受害者可以受到關注和支持，不再感到孤單和恐懼，醫護指出，Me Too運動同時也帶來了心理健康上的挑戰，分享完自身經歷後恐面臨更多心理壓力和情感困擾，呼籲應尋求專業的心理輔導。

北榮桃園分院表示，Me Too運動始於美國好萊塢，當時知名女演員艾莎・米蘭達（Alyssa Milano）在社交媒體上發布1則推文，號召曾受到性騷擾或性侵犯的受害者在社交媒體以「Me Too」標籤揭露自身經歷，迅速引發廣泛回響，其他領域，如政治圈、商業圈及學術圈等，紛紛有受害者站出來。

北榮桃園分院說，Me Too運動中有無數的受害者透過此舉，不再感到孤單和恐懼，反而找到情感共鳴並得到理解和支持，這種聯繫對心理健康有正向作用，因為與他人分享痛苦能在情感上得到寬慰，不過同時也對心理健康造成挑戰。

北榮桃園分院心理師蔡蕙晴指出，許多受害者在分享自己的經歷後，卻面臨更多的心理壓力和情感困擾，因為回憶過去的痛苦可能會重創自身的心靈，甚至可能觸發創傷後壓力症候群（PTSD），因此建議應尋求專業的心理輔導，謹慎處理、療癒心靈受到的傷害，確保受害者在復原過程中不會感到孤單。

北榮桃園分院院長王智弘也表示，Me Too運動除了對受害者的心理健康造成深遠的影響，更改變了整個社會，幫助社會大眾重新檢視性別平等與性暴力問題，不僅揭示性暴力問題的嚴重性，還推動了心理健康領域的改革。在給予受害者勇氣和支持的同時，也呼籲要持續關注整個社會的心理健康，建立更平等和尊重的社會。

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