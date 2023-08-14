俄羅斯新聞社（RIA）今天報導，俄羅斯最大造船集團執行長拉克曼諾夫表示，莫斯科正為新的核動力潛艦配備極音速「鋯石」（Zircon）飛彈。

路透社報導，聯合造船公司（United Shipbuilding Corp）執行長拉克曼諾夫（Alexei Rakhmanov）表示：「亞森-M（Yasen-M）計畫的多功能核動力潛艦將配備鋯石飛彈系統，目前已開始朝此方向進行。」

亞森級核潛艦計畫也稱為885M計畫（Project 885M），目的是取代蘇聯時期的核動力攻擊潛艦，並作為俄羅斯軍方和艦隊現代化計畫的一環。

海基鋯石極音速飛彈的射程達900公里，能以數倍於音速的速度飛行，因此極難防禦。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今年稍早表示，莫斯科將開始供應大量鋯石飛彈，作為俄羅斯提升核力量的部分努力。

俄羅斯多功能「高希柯夫海軍上將號」（Admiral Gorshkov）巡防艦今年稍早在大西洋西部進行打擊能力測試時，就已配備鋯石飛彈。（譯者：劉文瑜/核稿：施施）1120814