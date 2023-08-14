中國製造業、建築和出口業表現低迷，與這些產業息息相關的美企近期財報皆顯示業績疲弱，有些企業甚至提出警告，經濟數據萎靡不振以及成長幾近停滯，接下來的營運可能更加嚴峻。

從化學巨擘杜邦和陶氏化學（Dow）到重型機械業者Caterpillar，許多領域的美國企業皆受波及，一些公司表示對於北京當局的振興方案感到失望，並調降今年中國的銷售預估。

丹納赫（Danaher）執行長畢睿寧（Rainer Blair）提到該公司生技製程設備銷售衰退 ，「第一季中國訂單減少20％，第二季減少40％，但光是6月的訂單就銳減50％。坦白說，我們不認為下半年會好轉」。

中國銷售額占丹納赫去年整體營收315億美元的13％，但到了今年第二季，比重已下降到10％。畢睿寧表示，外國投資萎縮以及疫情過後需求疲軟導致產能過剩。

一些企業高層警告全球連鎖反應的情況，由於其他顧客也因中國需求減少而受創，使得全球其他地區的訂單也跟著縮減、銷售下滑。