資安署說，隨著全球疫後復甦，今年DEF CON 31 CTF決賽在美國拉斯維加斯採實體方式舉辦，時間為今年8月11日至13日，並於剛剛揭曉最終結果，台灣聯隊TWN48奪得第三名，展現實力再創佳績。該次帶隊指導教授之一國立台灣大學資訊工程系教授蕭旭君表示，今年入圍決賽的隊伍多為各國社群聯合組成，實力不容小覷，故能獲得此成績真屬難能可貴。

資安署說，這是我國代表隊第十次參加DEF CON CTF，今年我國代表隊為台灣聯隊TWN48，團隊成員來自各校學生、資安社群與業界的頂尖年輕好手，總計54人，其中在職19名、在學學生則有35名。團隊歷經全球1,828隊報名、競爭激烈的預賽中脫穎而出，以第五名成績進入決賽，再經過4天的激烈競賽後取得全球第三名的佳績。

資安署、國家資通安全研究院以及教育部AIS3團隊合作協助本屆參賽團隊組成並帶隊參賽，除了在賽前辦理增能工作坊，協助參賽團隊整備，汲取過往參賽經驗，分析可能出題類型，依各類題目所需要的專長與解題需要進行專業分工，亦引入經理人提供團隊參賽協助以及解題時協作資源輔助。

該次帶隊指導教授之一國立陽明交大資訊工程系教授黃俊穎表示，台灣聯隊TWN48能取得本次榮耀，除了仰賴各選手平時不斷練習以磨練實戰技能，也透過賽前增能工作坊來達成實體見面交流，讓較少有同隊競賽經驗的戰隊成員培養合作默契。此外，在初賽結束後一直到決賽開始前，選手自主進行兩周一次線上會議，開發競賽期間可能會使用到的工具，包括攻擊管理程式、封包分析工具、程式修正工具、計分統計工具等。

資安署副署長鄭欣明也是本次競賽帶隊指導教授之一，鄭欣明表示，雖然今年的主辦單位競賽規則和環境相較於去年更為完善，不過會場也發生計分板、服務檢查和網路架構偶有不穩定的狀況，幸好團隊分工明確且有默契，加上領隊及與會協助的同仁都有一定的經驗，使得團隊可以即時實作出應對和解決方案。本次競賽因有縝密的賽前準備、良好的團隊溝通協作及合作默契，才能打出漂亮的一仗。

數位部表示，希望透過推動參與國際資安大型競賽，讓我國資安年輕好手吸取寶貴的學習與實戰經驗，並將積極投入心力為培育在學及在職資安人才，進一步提升台灣在國際上的能見度及整體競爭力。