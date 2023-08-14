隨科技進步，手機修圖軟體也日新月異，一名女子表示，和她合照的朋友希望她能修圖再上傳到IG，但她習慣用手機內建原始相機拍照、直接上傳，兩人為此大吵一架，她問「請問原始相機真的不好嗎？」多數網友幾乎不挺她，認為是朋友就要顧及彼此的感受，紛紛留言撻伐。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，她一直都是用手機內建的原始相機，和她合照的朋友希望能用相機App套濾鏡、美肌等功能後，再上傳到IG等社群軟體。但她習慣用原始相機拍攝後直接上傳，呈現自然樣貌。

沒想到未經修圖的照片上傳，竟成為朋友在交友軟體的絆腳石，男性網友看到朋友原始樣貌後變得冷淡，原PO也為此和朋友大吵一架，她無奈地說，「請問原始相機真的不好嗎？」

貼文曝光，原PO慘遭網友撻伐，「妳滿討厭的，而且很白目」、「不知道為什麼，感覺妳滿討厭的」、「妳真的是她朋友嗎？」、「問題的本身就不是妳用原相機，是妳沒有尊重到她」、「蛤不是原相機的問題吧！問題是妳根本沒在尊重妳所謂的朋友」。

但也有人認為個人的社群軟體如何經營，他人沒有權利管，「我自己是覺得她想修圖是她的事，而妳想用原相機也是妳自己的決定，她無權干涉，也無權控制妳必須怎麼做」。