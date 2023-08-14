台中海線林姓老翁日前急赴銀行，欲將畢生積蓄425萬元一次領空，兩名女警獲報趕往，但老翁口風緊堅不透漏用途，經女警不斷與他話家常後，終於突破老翁心防，道出網友要幫忙投資賺錢離譜事，女警戳破詐團謊言及時阻詐。

台中市清水警分局表示，光華所警員楊碧真、陳楷淇日前接獲沙鹿某銀行稱一名老翁疑似遭詐騙，請警方前往協助。

警方前往現場了解，65歲林姓老翁神色異常，欲臨櫃取款所有存款425萬元，對於警方關懷詢問，老翁不願告知提領用途。最後，2名女警從老翁作息展開關心慰問之情，並耐心開導，老翁開始與警方對談，見時機成熟，警方問說，「可以告訴我是誰請你提款的嗎？」

老翁坦言在網路認識1名男子，該男子謊稱可幫老翁無償股票投資基金，並聲稱「高獲利、高報酬、無風險！」在男子遊說下，老翁心動想投下所有的積蓄存款來投資，期許退休生活能有保障、穩定收入。

兩名女警方告知老翁各類投資詐騙訊息及詐騙手法，最後都會利用高報酬、低風險等話術來誘騙，此為詐騙集團慣用投資詐騙手法，林姓老翁始驚覺遭詐騙，所幸行員即時發現並聯手警方即時阻詐成功。

光華派出所所長陳俊佑提醒民眾，投資理財千萬要注意，高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，民眾應選擇自己有深入瞭解過的投資標的，不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇到加「LINE」進行投資必為詐騙。呼籲各界小心求證，避免荷包大失血，才不會成為下一個被害人。