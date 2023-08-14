為防堵登革熱疫情，嘉義縣14日再祭執法公告，提醒民眾落實孳生源清除及相關防疫措施。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣衛生局強調，祭公告除讓防治工作有所依據，也讓民眾清楚知道相關作為皆有法源依據。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

為防堵登革熱疫情，嘉義縣14日再祭執法公告，提醒民眾落實孳生源清除及相關防疫措施，公告即日起生效，衛生局強調，目前仍存在染疫高風險，每天也有疑似個案出現，祭出公告除讓防治工作有所依據，也讓民眾清楚知道相關作為皆有法源依據。

縣府目前共5例確診登革熱，自5日起疾病管制署南區管制中心出動4梯次防疫隊深入梅山及竹崎進行社區診斷，針對髒亂點環保局及鄉公所動員廢容器及雜物等載送銷毀及回收，衛生局也兵分多路動員分組進行查核及清除孳生源，因近日大雨不斷，相關單位再度針對容易忽略的場域加強查核，包含防火巷、側溝、屋後溝、開放空間、退縮空間、樓梯間、共同走道、地下室等防空避難設備及頂樓等。

衛生局呼籲，民眾務必主動清潔家園，落實「巡、倒、清、刷」，今縣府已依法正式公告相關防治措施，如有違規將依法裁罰，嘉義縣長翁章梁呼籲，民眾務必配合各項防治工作，主動清除居家內外積水容器，切勿拒絕、規避或妨礙相關調查及處置，如有違規情事，將依法裁罰，全力防堵登革熱疫情擴散。

衛生局長趙紋華表示，民眾於傳染病發生或發生之虞時，應依縣府通知或公告，配合防疫人員實施孳生源檢查清除或噴藥防治，如拒絕、規避或妨礙，除逕行強制處分外，還得依傳染病防治法第67條6萬元至30萬元以下罰鍰；另公、私場所之所有人、管理人或使用人未主動妥善處理、清除積水容器及積水處致孳生病媒蚊（含幼蟲及成蟲）者，將依傳染病防治法第70條處3000元至1萬5000元以下罰鍰，如經裁罰仍未於限期改善，將強制強制清除。

衛生局提醒，登革熱防治用的殺蟲劑，是對人畜毒性極低的除蟲菊精殺蟲劑，化學噴藥期間人及寵物不要在屋內，先收好餐具，家中養魚者要遮蓋魚缸蓋並關閉打氣，噴藥後門窗關上至少1小時以上，1小時後戴口罩進入室內將門窗打開通風約10至20分鐘再進入屋內，可能有少量藥劑在物品表面殘留，可用抹布沾清潔劑或直接用清水擦拭。

翁章梁說，疫情期間務必配合相關防疫措施，才能守護家人及自己的健康，期望在全民共同努力下，守護嘉義讓疫情就此打住。