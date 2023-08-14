頗受台灣背包客青睞的印度山城西姆拉（Shimla），因連日大雨多處發生土石流，一座神廟今天上午被沖垮，造成至少9人死亡，20餘人被掩埋待救。

西姆拉位於印度北部的喜馬偕爾省（Himachal Pradesh），海拔2200公尺左右，季風季一般始於6月下旬，地中海區域潮濕的季雨吹向喜馬拉雅山脈的丘陵，帶來充沛的雨量。

喜馬偕爾省省長蘇庫（Sukhvinder Singh Sukhu）今天在原名推特（Twitter）的社群平台X寫道，過去48小時的降雨再次帶來災難，許多地區發生土石流，造成人命與財產的損失。

當地救災單位稱，一座神廟今天上午被土石流沖垮，造成9人死亡，另20餘人被掩埋生死不明，救難行動持續中。

#Watch | Temple in Shimla's Summer Hill area collapses due to a landslide triggered by heavy rainfall in Himachal Pradesh.



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數小時前，40多公里外的索蘭縣（Solan）一座山村發生土石流，兩棟民房被毀，有7人喪生，罹難者當中最年幼者只有8歲。

兩事件死亡人數達到至少16人。蘇庫呼籲民眾遠離可能發生土石流的地區以及河川等。

從蘇庫發布的照片可以看到，多處土石流掩埋了建築物，山區道路樹木傾倒，還有巴士因道路地基掏空而墜落坡地。

因為暴雨之故，喜馬偕爾省全省有752條道路無法通行，所有學校今天停課。

省政府官員說，喜馬偕爾省從季風季開始迄今，已發生90起土石流與50起洪澇事件，奪走250多條性命，並造成702億盧比（約新台幣270億元）的財物及基礎設施損失。（編輯：高照芬）1120814