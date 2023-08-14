台灣史上關最久的死刑犯黃春棋等35名死囚，主張案件第3次上訴最高法院後由同一法官審理的「連身條款」違憲，憲法法庭判決合憲，但38名尚待執行的死囚，都主張「死刑」違憲，死刑要不要執行，仍須由法務部長決定。

蔡英文總統2016年520上任迄今，法務部在2018年8月31日、2020年4月1日分別執行李宏基、翁仁賢2名死囚死刑，目前等候執行的38名死囚中，王信福、王柏英、蕭新財3人都因殺警遭判死刑定讞，但迄今都未執行。

王柏英與哥哥王柏忠2005年計畫持槍搶銀行，殺死巡邏警員洪重男後奪槍，最高法院2009年3月13日判王柏英死刑、王柏忠無期徒刑定讞，迄今14年未執行槍決。

蕭新財2000年因被員警盤查，持霰彈槍行刑式轟警，造成警員1死1重傷，最高法院2005年12月29日判死定讞，至今超過17年未伏法。

此外，1990年王信福被控教唆小弟，在卡拉OK槍殺2名警察，台灣史上第一宗殺警案，最高法院2011年7月27日判死定讞，迄今12年多仍未執行槍決，王信福今年也已71多歲，堪稱「最高齡死刑犯」。