今（14日）縣長林姿妙特別頒發「觀星培訓課程」結業證書。（吳佩蓉攝）

蘭陽賞星音樂會20日南方澳登場，在七夕星空下浪漫一夏。

宜蘭縣延續去年好評如潮的「蘭陽賞星樂目音樂會」與「2023宜蘭情人節」活動結合舉辦，於20日晚上6時30分在蘇澳鎮南方澳第三漁港登場，一起享受星空與音樂的故事。今（14日）縣長林姿妙特別頒發「觀星培訓課程」結業證書，期望透過培訓課程讓學員更了解宜蘭星空美景，提升在地觀光產業競爭力。

縣府6月執行的系列活動「觀星培訓課程」，邀請到吳建德、劉志安及洪景川等專業天文講師，在宜蘭在地觀光產業者共同參與推廣下圓滿結束，20名學員完成課程時數及通過測驗，今特別頒發結業證書，希望讓學員透過課程更了解宜蘭星空的美，未來也能將蘭陽平原的星空推廣給更多人認識。

林姿妙表示，蘭陽平原無光害的自然環境，藉由星光滿天音樂會和七夕情人橋讓全國好朋友知道宜蘭的美，宜蘭因為有你們的到來，倍增許多光彩；今年有20名觀光大使為遊客導覽，期盼帶動周邊經濟、美食、文化、藝術及觀光發展，希望大家到宜蘭共襄盛舉。

宜蘭縣觀光協會理事長王文新說，感謝縣府跟縣議會全力支持觀光產業並舉辦各項活動，如今又培育多位觀光大使把宜蘭的美介紹出去；他提到自己曾擔任過童玩節觀光大使，裡面連每一塊磁磚都有故事，若沒人解說就沒人懂冬山河的美，希望日後不僅在賞星或其他活動都能培訓更多導覽員，增強宜蘭觀光的軟實力。

此次音樂會延續去年「蘭陽文化星空」的主軸，邀請創作樂手明馬丁開場，以不同風格樂曲演繹宜蘭魅力，並由催淚歌姬張若凡、宜蘭樂團同根生樂團，還有金曲最佳演唱組合尋人啟事The Wanted及溫暖女聲曾沛慈一同演出，在閃爍蘭陽星空下，襯著海風及海浪聲，享受聽覺視覺雙重感動。

另外，除了星光滿天音樂會，在「宜蘭情人節」19至22日活動期間，於豆腐岬風景區同時舉辦限定的「星空導覽」，特別邀請天文專家吳建德老師，透過有趣的天文、星座故事，帶領民眾共賞蘭陽星空之美。活動詳情可上宜蘭勁好玩FB粉絲專頁https：／／www.facebook.com／travel.yilan.tw 或洽02-6633-3856諮詢。