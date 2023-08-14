桃園市民吳東昌先生有感於消防人員救災救護工作辛勞，隨著消防局救災勤務日益繁重，車輛需求亦隨之提高，今（14日）以愛妻「蕭碧瑤」之名捐贈災情勘查車1輛及救災器材，消防局特搜大隊第一搜救救助分隊獲贈，秉持守護生命財產安全精神為市民服務。

據了解，捐贈人吳東昌先生平時樸實節約，曾參與山域搜救救援團體進行相關搜救任務。吳東昌先生表示，這次會以妻子之名捐贈，是消防對社會的付出及貢獻功不可沒，想用實際行動支持消防工作，。

特搜大隊表示，特搜勤務除了支援桃園市轄內各種災害搶救勤務外，也肩負著隨時準備支援其他縣市或是甚至國外的搶救任務，本次捐贈的災情勘查車及救災器材更是增添救災的能量。

特搜大隊指出，此次獲贈的災情勘查車，具有優良機動性及大空間的車種，可搭載消防人員於第一時間前往救災現場；環型切割器是救災時的破壞器材來增加救援的開口；岩盔（含護目鏡及耳罩）則是保護人員自身安全。

車輛及救災器材可提升消防同仁執行勤務之效率，使本市市民享有更安全、更有保障的生活。