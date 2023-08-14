台股近期走跌，新北市三峽區就有一名60多歲的婦人，10日疑似因股票投資失敗想不開，陳屍在住處廁所內。對此，在網路上有「不敗教主」之稱的投資理財達人陳重銘對此長嘆，龍頭股、大型金控、以股利為主的投資都很簡單，但有「兩種投資」是不懂的人千萬不要碰的。

陳重銘11日在臉書發文貼出「股票投資失敗，三峽婦被發現陳屍自家廁所」的報導截圖，悲傷嘆息「投資不是賭博啊」，普通人如果都買龍頭股、大型金控、00878，長期投資領股利，其實非常的簡單，就不會投資失敗了；而期貨、飆股兩者，「不懂的千萬不要碰！慢慢走真的比較快」。

對於陳重銘語重心長的勸告，網友也紛紛留言表示，「謝謝老師提醒」、「股海在走、知識要有」、「投資，還是要量力而為，然後要自己做功課」、「受教了感恩」、「沒錯，走過股市一回，才知存股最美、最實在」、「老師很用心，一直在救人」。

因美國7月生產者物價指數（PPI）高於預期，科技股下挫，以及中國地產炸彈爆不停，台股今（14日）天也走跌，最大跌幅達293.97點，最低到16307.28點，尾盤守在16300點之上。

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