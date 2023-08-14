每到夏天很多人皮膚就會突然開始發癢， 而且還越抓越癢、越癢又越抓，讓心情很煩燥，這個就是在季節轉換時很常出現的皮膚問題「濕疹」。其實濕疹是個廣義的名詞，其中包含了異位性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、接觸性皮膚炎等等，再根據發炎程度不同分為急性、慢性和亞急性三種，簡而言之，只要是皮膚發炎伴有搔癢，大都屬於濕疹。

皮膚發炎伴有搔癢大都屬於濕疹，中醫師提供2食譜2穴道減緩濕疹困擾。（圖片來源：馬光醫療網提供）

明華馬光中醫診所醫師歐俊佑表示，中醫把濕疹稱為:「四彎風」、「旋耳風」、「浸淫瘡」、「繡球風」、「臍瘡」等，可能經由風邪、濕邪、熱邪或是脾虛、血虛引起，尤其台灣地處亞熱帶地區，夏季濕熱夾雜的情況相當明顯，所以夏季以濕邪及熱邪引起溼疹為大宗，請尋求專業中醫師治療時，會根據不同證型辯證論治。

綠豆薏仁湯具有清熱解毒，但提醒大家盡量要退冰後再服用（圖片來源：馬光醫療網提供）

如何避免濕疹?歐俊佑醫師建議夏季流汗時請盡快擦乾，讓皮膚保持乾爽，避免汗液堆積在皮膚皺摺處造成刺激引起發炎， 衣著以棉質寬鬆為佳，利於排汗通氣，皮膚要避免過度曝曬陽光及用力搔抓癢處，且洗澡時水溫不可以過熱，以常溫為佳。要注重皮膚保溼，建議擦「不含過多添加物」的乳液或是保濕劑，讓皮膚發炎的地方濕潤，讓表皮能夠重新生長，進而保護底下的真皮，重新形成抵禦外來物的皮膚保護層。

足三里穴有調理脾胃，清熱化濕的功效。（圖片來源：馬光醫療網提供）

關於飲食要注意少吃辛辣、油炸、甜食、重口味食物及加工食品，容易引起過敏的乳製品、蝦、蟹、海鮮、及花生、堅果類食物要減少，避免因過敏加重濕疹病情。可以多吃健脾利濕中藥進行食療，像綠豆薏仁湯具有清熱解毒、養陰涼血、利濕健脾胃的作用，但也提醒大家盡量要退冰後再服用，否則會影響體內排出濕氣的功能。還有主要由山藥、茯苓、芡實、蓮子組成或是加入薏苡仁的四神湯，也有平補脾胃，健脾利濕的作用。

陰陵泉穴有運中焦，化濕滯的功用。（圖片來源：馬光醫療網提供）

也可以利用穴位按摩除濕氣，屬於經絡中的足陽明胃經的足三里穴，穴位位置在我們小腿前外側，外膝眼（犢鼻）下3寸，有調理脾胃，清熱化濕的功效。陰陵泉穴屬於經絡中的足太陰脾經，穴位位置在小腿內側，脛骨內側髁後下方凹陷處，有運中焦，化濕滯的功用。以上兩個穴位，可以指腹或指節抵住穴道慢慢施力，力道由輕緩至重，每一個穴位按摩持續3～5分鐘或是30下，一天1～3次為宜。