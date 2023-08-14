高雄市立圖書館總館在周末舉辦的「城市講堂」已經行之有年，是許多市民汲取養分的地方，8月份邀請到財經類百大暢銷書作者大俠武林分享存股理財術、以及人氣作家角子療癒在愛情中受傷的男男女女，講座現場湧現滿滿人潮，反應熱烈，進入八月下半場及九月以後講座依然仍有精彩有趣，等待讀者來探索。大型講座之外，另外與獨立書店的多元合作計畫持續進行中。

高市圖邀請財經類百大暢銷書作者大俠武林分享存股理財術（圖片來源：高雄市文化局提供）

高市圖董事長暨文化局長王文翠表示，「城市講堂」活動是自民國98年起便開始舉辦的市民講座，長年邀請重量級藝文、管理、品味、財經、運動等廣泛領域名人開講，提供精彩與多元的城市閱讀活動，推動市民終身學習與心靈成長的能量，希望藉此得以開拓市民寬闊視野及遠大思維之格局，豐富生活內涵。

高雄市立圖書館總館「城市講堂」8月份愛情及理財講座皆爆滿（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市立圖書館代理館長林奕成表示，高市圖除了規劃大型講座城市講堂於每個周末陪伴讀者汲取知識與充實心靈能量之外，今年度亦持續不間斷地與獨立書店開創多元合作。傳統書店曾是最貼近常民的文化據點，陪伴了無數人成長，有著珍貴的共同回憶。因此高市圖特別邀請老字號書店的創始者或接班的二代目，於八至九月在總館3樓階梯閣樓推出共6場〈獨書時光〉講座，邀請到書林書店、文仁書局、高文堂書局、人生書局、欣樂書局、普門書局，帶領讀者找尋記憶的脈絡；另外還有〈到書店晃晃〉，邀請讀者走進各家書店體驗活動，一起勾勒高雄今昔的書店群像。

高市圖邀請人氣作家角子療癒在愛情中受傷的男男女女（圖片來源：高雄市文化局提供）

高市圖表示，城市講堂結合演講主題每場皆於現場展示小書展，可鎖定對主題感興趣的民眾更加便利選書借閱，8月下半場還有洪暐傑、王香完、恆春兮將帶來豐富講座；9月份，重量級人物持續上場，人稱森林王子張泰山，將以「《Home Run：森林王子張泰山O~EO》棒球，是一項從「家」出發，又努力回「家」的運動」為題分享，該講題引人矚目備受期待；還有優人神鼓創辦人劉若瑀將與優人神鼓擊鼓指導黃誌群上陣對談，呼籲民眾可針對感興趣之講座即早報名，別錯過與名人難得的面對面機會。

高市圖周末「城市講堂」於8月份邀請財經類百大暢銷書作者大俠武林、人氣作家角子療癒愛情，講座現場湧現滿滿人潮，座無虛席（圖片來源：高雄市文化局提供）

今年度高市圖與17間獨立書店再次以「我家旁邊的書店」為主軸合作系列活動，不只文化禮金到獨立書店消費放大，高市圖加碼推出「閱讀袋著走」幸運券，民眾只要參加「我家旁邊的書店：到書店晃晃」活動任一場即可獲得；持本券於活動合作書店不限品項單筆消費達指定金額（不限文化禮金），由消費之店家於本券上可兌換之品項蓋章後，至總館借閱書籍５本，即可獲贈好想兔閱讀袋一只；單筆消費滿600元，至總館借閱書籍５本書籍，除了獲得好想兔閱讀袋一只之外，還有喜樂時代總圖店可樂、爆米花兌換券乙張，數量皆有限，兌完為止，更多活動詳情可以上高市圖官網（https://www.ksml.edu.tw）查詢。