新竹市長高虹安去年遭檢舉涉嫌詐領立委助理費約60萬元，台北地檢署今（14）日依貪污罪起訴，引發各界譁然。對此，去年九合一選舉代表國民黨參選新竹市長的林耕仁也在臉書發出16字回應。

高虹安去年遭檢舉涉嫌詐領立委助理費約60萬元，涉嫌貪污等罪，台北地檢署今偵結並起訴高虹安。高虹安則強調，檢察官對於她有利的證據都不予採信，針對助理費的部分，高虹安強調，助理並非人頭，都有實際工作也有加班，何有詐領之事。

高虹安強調，貪污是重罪，但檢察官卻用這麼草率的方式起訴，感覺整件事的政治考量太多了，好像前面弄太大導致後面沒辦法下車，不得不去作起訴收尾，她未來會努力為自己討公道。

對此，林耕仁也在臉書寫下「司法調查勿枉勿縱，是非曲直自有公斷」16字，引發關注。網友紛紛表示「真相遲早大白」、「新竹市議長那些人真的欠你一個公道」、「希望法院也能勿枉勿縱，千萬不要被搞定」、「大仁哥遲來的正義，有資料的話還請再給檢調」、「當初耕仁兄提出許多證據揭發犯行，卻被投機份子為了一己之利踐踏真相，如今總算是證明當初的舉證正確」、「如果有補選，我只信你大仁哥一個」。

去年新竹市長選舉，陷入藍、綠、白「三腳督」大戰，國民黨派出的林耕仁曾一度狂打高虹安，包括質疑高聘用男友擔任立法院公費助理、涉浮報助理費違反《貪污治罪條例》等，最終卻宣布不再攻擊高虹安，回歸用政見與城市願景為主軸的選戰。