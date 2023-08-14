高市府攜手中央今（14）日舉行「亞灣2.0智慧科技創新園區」聯合招商說明會。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁直言，過去亞灣區內土地長期缺乏整合機制，但面對全球供應鏈重組，台商回流高雄的投資超過2000億，為企業進全球布局提供新機會，希望透過亞灣2.0計畫，延續過去5G AIoT園區計畫，打造旗艦企業中心聚落。（柯宗緯攝）

高市府攜手中央今（14）日舉行「亞灣2.0智慧科技創新園區」聯合招商說明會。（柯宗緯攝）

位處亞灣區13公頃「蛋黃中的蛋黃區」、坐擁海景第1排的土地，將分兩期釋出。（柯宗緯攝）

高市府攜手中央今（14）日舉行「亞灣2.0智慧科技創新園區」聯合招商說明會，位處亞灣區13公頃「蛋黃中的蛋黃區」、坐擁海景第1排的土地，將分兩期釋出，並向企業招手設立國際總部，發展國際研訓及應用技術管理人才中心，形塑兼具休閒觀光與金融經濟的開放水岸廊帶，也期待台灣頂尖國際旗艦企業能根留台灣。

行政院副院長鄭文燦指出，今年5月11日核定「亞灣2.0智慧科技創新園區」計畫，將原本「亞灣5G AIoT創新園區」5年106.64億元預算加碼擴增為7年170.39億元，中央將投入更多資源，繼新竹之後，讓IC設計中心落腳高雄，肯定高雄市長陳其邁使出洪荒之力來建設高雄，中央必會全力支持高雄，「看好高雄，投資高雄，鏈結全球就趁現在」。

陳其邁直言，過去亞灣區內土地長期缺乏整合機制，但面對全球供應鏈重組，台商回流高雄的投資超過2000億，為企業進全球布局提供新機會，希望透過亞灣2.0計畫，延續過去5G AIoT園區計畫，打造旗艦企業中心聚落，聚焦在研發、教育訓練、服務提供，讓企業根留台灣，將台灣作為營運、研發總部，進行布局全球計畫。

HTC處長簡瑞春指出，很高興能參與亞灣2.0聯合招商說明會，讓企業端能充分了解亞灣長期規畫、量能與商機。HTC已在亞灣區打造全台首座「5G XR O-RAN實驗場」，期望未來能帶入更多5G AIoT 和元宇宙的相關生態夥伴。

「亞灣2.0智慧科技創新園區」總計13.19公頃，地主為高市府、中油公司、港務公司等國公營單位，高市府頒布獎勵企業總部進駐亞灣區作業要點，企業需提交申請書，審議會認定是否合格並決議獎勵，經決選後，媒合成功將由各地主提供所需不動產。