2023全國程式積木機器人大賽（Apitor Robot Contest），日前在明新科技大學舉辦，全國250組超過800名學生賽，較去年成長2.5倍，學生們藉由參賽互相觀摩學習程式邏輯，零基礎也能簡單上手，從玩樂中培養STEAM能力。

明新電子系系友會理事長傅志清協助下，加開體驗營隊，首次舉辦就爆滿，小朋友對動手體驗跟STEAM的好奇探索擁有極高的興趣。明新科技大學和台北科技大學與先鋒材料公司共同研發的智慧仿生錦鯉，也讓小朋友好奇地伸手逗弄泳池中的機器魚。

這項賽事是將Apitor程式積木應用於中小學STEAM教學的老師，自發性發起的機器人大賽，明新科大半導體學院去年舉辦第一屆程式機器人比賽，獲得極大迴響，今年持續舉辦，讓STEAM教育往下紮根。

策劃人萬士通董事長高如彥表示，Apitor Robot號稱地表最強的程式積木，已經迅速發展到第四代，用家中原有的樂高積木，即可擴充孩子的積木玩具，全新功能包含體感操控陀螺儀，搭配遙控、聲控、感應距離、辨識RGB障礙物，組裝簡單機械讓家裡的積木活起來！

高如彥指孩子在玩樂中培養STEAM能力，藉由體驗開啟因應未來科技的素養探索力，參加機器人大賽更可鍛鍊孩子的求勝心，也引導孩子思索如何解決問題，擬定致勝策略。

參賽者年齡從小學一年級到八年級，競賽項目分成團隊競技賽、團體體驗賽、個人組裝賽、創客賽及程式賽。程式積木比賽有基本的比速度，比技巧，進階的編程及臨時出題考驗的組裝賽，考驗抗壓應變及組裝技巧、速度兼具的真實力。