苗可麗（右）認為出國最能看清對方個性。（三立提供）

林姿佑近日在三立談話性節目《阿姐萬歲》，坦言因為被老公小亮哥慣性丟包，久而久之就養出獨立個性。她說，小亮哥只要到有賭場的地方，就會丟包她，有次林姿佑覺得累就先睡，沒想到一起床後發現老公不見了，但肚子又餓，只好硬靠自己點餐，面對全英文的菜單又是一大考驗，「但我現在已經變成點餐達人了，也可以帶兩個小孩出去玩，完全是被訓練出來」。

她接著吐槽，「我老公在賭場裡面甚麼英文都會講，但點菜還是要靠我，很奇怪！」她再透露，每次出國看醫生是她必造訪的景點之一，因為小亮哥只要有一點小病小痛就會吵著要看醫生，「但國外看醫生很貴，4、5年前陪他去新加坡演出，有點倒嗓，堅持要打針，結果打完針在去演出的路上，又發生連環車禍，小亮哥額頭縫了9針」。

苗可麗也說，出國最容易看透一個人性格，「如果爽就是兩個人出去三個人回來，不爽的話兩個人出去也可能一個人回來」，她記得自己20多歲時跟前男友出國，一出國發現兩人價值觀完全不同，到機場甩頭就走人。