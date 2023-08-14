新冠肺炎疫情趨緩，根據疾管署監測，門急診就診人次、重症個案數、口服抗病毒藥物、機構陽性率已有下降趨勢，經討論後決定放寬口罩政策。明日起，醫院、診所、護理之家、老人福利機構以外的醫療、醫事機構，都不必強制戴口罩。民眾若前往藥局、醫事檢驗所、捐血中心、物理治療所等，若為長者或免疫力低下者，或是在發病、無法保持距離時，建議配戴口罩。

疾管署副署長曾淑慧表示，健保門急診新冠就診人次、新冠重症個案數都已連續8週下降，而口服抗病毒藥物的使用量、機構快篩陽性率，合計4大指標均有下降趨勢，評估已可鬆綁口罩規定。8月15日起，醫院、診所、一般護理之家及老人福利機構（如長照機構、安養機構等），因脆弱族群多，仍維持強制戴口罩，其餘則從「強制」改為「建議」。

明日起，民眾出入醫事機構，如藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所及精神護理之家，以及其他醫療機構，如捐血中心、病理機構等高感染風險場所時，不必再強制戴口罩。民眾若有發燒或呼吸道症狀、為長者或免疫低下者、處在人潮聚集且無法保持社交距離或通風不良場合，或是與長者或免疫力低下者接觸時，則建議配戴口罩。至於其餘室內場所、室內空間，由民眾自主決定戴口罩。

疾管署強調，即便口罩規定鬆綁，民眾生活回歸常態，但仍應持續落實肥皂勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生好習慣。另一方面，疾管署也呼籲未打滿3劑疫苗的民眾，儘速完成接種，保護自身及親友健康，共同維護國內社區安全。