華夏第二季營收33.4億元、季減少11.6%、年減少31%；單季淨利100萬、季減少99.7%、年增加101%；單季呈現損平。單季毛利率8.21%、季減少10.3個百分點、年增加3.06個百分點；營業利益率0.11%、季減少9.88個百分點、年增加3.82個百分點。華夏今年1~7月累計超過22.8萬噸，較去年同期衰退2%。

副董事長林漢福表示，其實華夏第一季表現還好，單季力拚保持盈餘，儘管還是不盡理想，「但是在類似產業中還是保留一點元氣」。PVC從去年4月到年底價格一直滑，衰退整整8個月的時間，好不容易今年1月底有反彈，但在通膨等宏觀等不利因素下，該波反彈只到3月底，但目前這一波反彈看起來和上一波不一樣，從海關數據來看就可以很清楚，也期望此波反彈更具延續性。另外，華夏現在積極投入資源改造頭份廠，主要針對的就是反映槽，相信未來會是脫胎換骨。

執行副總胡吉宏表示，第二季大陸PVC進口量較去年大幅增加，但需求不如預期，導致境內庫存壓力上升，PVC廠以壓低開工率因應，且五一長假後大陸內貿需求仍未改善，PVC買家僅隨需採購。印度第一季的PVC進口量達90萬噸創歷史新高，只是第二季起進口量大幅萎縮，價格即逐步下滑，亞洲其他市場也受到影響 ，市場價格滑落到今年之低點。另外，美國PVC廠延續低價策略，競相與亞洲供應商搶奪市佔，大陸、印度、越南及中東等市場之最低價貨源多來自美國，競爭態勢至6月底才有收斂跡象。

展望第三季，胡吉宏表示，有鑑於大陸疫後經濟復甦蹣跚，在政府推出各項振興政策及國內外供給面有利條件支撐下，PVC期貨自六月低點人民幣5700元逐步翻揚，帶動內貿現貨價格站上人民幣6200元，業者對PVC需求復甦已燃希望。印度第二季起PVC進口量大幅下降，但第二季末買家為雨季結束後之需求，見價格觸底反彈，PVC買氣熱絡氛圍迅速擴散至周邊亞洲國家。另外，美國目前PVC庫存低，外銷供貨量難以滿足其既有的南美、中東、土耳其及非洲等市場，部分市場進口價自七月之谷底已勁揚美金150/噸以上，預期PVC搶購熱潮在短期內仍將持續。