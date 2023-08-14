新北市一名李姓男子昨（13日）晚間與親友前往桃園竹圍漁港聚餐，用餐完畢要駕車返家時，卻發現車子無法發動，檢查發現是電瓶沒電，警方巡邏時發現，立即上前關心並協助接電，讓李男順利返家。

大園分局竹圍派出所所長林信呈、警員黃浩宸，昨天晚間8時許在竹圍漁港巡邏時，發現一輛自小客車引擎蓋掀開停在路邊，車子一旁還圍著一群人在檢查車狀，似乎需要幫忙，員警則立即上前關心。

李男向員警表示，他和親朋好友來自新北市，晚間從新北開車來竹圍漁港聚餐，沒想到吃完晚餐後要返家時，車子才依開車停車場就馬上熄火，而且怎麼發都發不動，因為對附近環境並不熟悉，一時之間也不知去哪者修車廠幫忙維修。

員警了解狀況後，研判可能是車子的電瓶沒電，於是拿巡邏警車的工具試著幫忙接電，費了一番功夫之後，總算讓車輛順利發動，李男則是頻頻感謝警方幫忙，員警也提醒他，上路前要多加檢查車輛狀況，以免再次發生同樣的情形。