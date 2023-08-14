許男因此情緒激動，對警方動手推擠，遭警方上銬逮捕。（翻攝畫面）

騎車開遠光燈遭攔查 牌駕照都被註銷還襲警騎士慘了

台北市1名35歲許姓男子日前騎機車經過中華、和平西路口，因開遠光燈遭警方攔查，警方發現許男的駕照已被註銷，所騎乘的機車也因逾檢遭註銷牌照，依法應製單舉發，許男因此情緒激動，對警方動手推擠，遭警方上銬逮捕。

警方表示，中正二分局南海路派出所員警日前擔服巡邏勤務，於中華、和平西路口執行路檢勤務時，見許男騎乘機車未依規定使用燈光（開啟遠光燈），遂將其攔停，一查才發現許男的駕駛執照已被註銷，所騎乘的機車也因逾檢遭註銷牌照，依法應製單舉發，當場移置保管該部機車並扣繳牌照。

然於警方執法過程中，許男不斷出言「沒有聽過牌照註銷」、「你們也違法」等語，無端質疑警方作為，經警方多次告知違規事實，並告誡其應避免妨害公務均未果，且全程消極不配合，甚至發動機車試圖衝撞執法員警，於警方強制其離車的過程中出手攻擊並辱罵警方，造成員警前胸瘀傷，遂當場被依妨害公務現行犯上銬逮捕，帶返派出所偵辦，這下除了交通違規，還需面對刑事追訴，可以說是雪上加霜。

中正第二分局呼籲，民眾於面對警方依法查證身分、取締交通違規時，應配合警方執法，若遇有疑義，應理性表達訴求，或是透過救濟管道反映，如於警方執勤過程中，有侮辱、攻擊員警、毀損公物等情，警方勢將嚴查嚴辦，以保障員警執勤安全，捍衛執法尊嚴。