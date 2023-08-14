張艾嘉和老公王靖雄育有一子王令塵（Oscar），32歲的他，遺傳媽媽好基因，不只外型帥氣，還是一位跨界藝術家，近日則傳出張艾嘉要娶媳婦了，王令塵將在年底和愛情長跑6年的大陸超模女友游天翼結婚，消息曝光立刻引發外界熱議。

32歲王令塵和29歲大陸超模游天翼愛情長跑6年，兩人戀情談得穩定又大方，根據《壹蘋新聞網》報導，近日則傳出小倆口好事近了，王令塵將在年底和女友舉辦婚禮，這也代表張艾嘉要娶媳婦，由於張艾嘉和老公王靖雄人脈本來就廣，加上王令塵和彭于晏、周興哲、許光漢等人交情不錯，婚禮肯定會星光熠熠。

王令塵是張艾嘉和王靖雄獨子，最轟動外界的是，他9歲時曾被綁架，綁匪向張艾嘉要求1500萬港幣的贖金，張艾嘉和警方合作，並與綁匪周旋之下，終於成功在7天後救回兒子，張艾嘉事後對家庭生活低調，為了兒子停工3年，還送他到英國讀書。而王令塵對於自己曾遭綁架，他也坦言：「這個都會是不正常成長過程」，不過他認為仍要面對它、向前走。

如今，王令塵已長成大帥哥，除了頂星二代光環，畢業於英國切爾西藝術與設計學院的王令塵也是位跨界藝術家，和彭于晏、周興哲、許光漢等人交情不錯，而他年底將迎接人生大事，可以說是愛情、事業兩得意。