基隆市愛一路突現大洞，基隆市工務處表示，將於9月底前完成維修。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市愛一路突現大洞，基隆市工務處表示，將於9月底前完成維修。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市有民眾14日發現在愛一路的路面上有兩個大洞，通報市府。基隆市工務處查勘後，發現是旭川河的頂板發生破損，立即將破損部分圍起進行修復工程，預估將於今年9月30日前完成修復。

基隆市工務處表示，目前已由警方部分封閉愛一路、忠二路口，並進行現場的交通指揮。由於愛一路部分與旭川河頂板共構，隨著頂板使用期間已久，水泥逐漸劣化，再加上近年愛一路旭川河上的數座橋梁修繕等重大工程，大型工程車進出頻繁，可能是造成路面破損的主要原因。

有民眾質疑，市府去年不是才在愛一路忠二路口進行橋梁維修，為什麼今年就出現路面大洞？工務處表示，這次出現頂板破損的部分，並不是去年橋梁維修的部分，剛好是未及維修的部分。

工務處表示，這項維修作業已經進場施工，目前共有兩處頂板需修繕，包含混凝土養護時間，預計9月30日完工，施工期間採鋼梁支撐與覆工蓋板工法，加速施工及養護期程。

工務處強調，在進行維修期間，希望行經愛一路的民眾務必要減速慢行並配合交維人員的指揮，以確保行車安全。