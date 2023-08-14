副縣長鄧桂菊等人祈福平安順利。（李京昇攝）

苗栗縣後龍鎮既有的聚福堂納骨塔因土地問題遭停止營運10多年，為解決塔位不足情形，後龍鎮公所以1億多元經費，打造「聚善堂」納骨塔，14日正式啟用，可提供3萬多個櫃位，即日起啟用第1期提供7千多個櫃位，其腹地廣闊、停車空間足夠，讓鎮民便於緬懷先人，也使當地居民得以落葉歸根。

原有的聚福堂納骨塔興建於1978年，共有8千多個塔位，但啟用30多年後，2011年間被鎮民檢舉侵占私人土地，經縣府查核小部分土地實為私人用地，因此令鎮公所停止販售塔位，經過官司纏訟和鎮民贈地後，總算合法取得土地，但礙於無建照、使照，又讓聚福堂停業10餘年至今。

因應民眾需求，後龍鎮公所向後龍鎮農會申貸1億3千萬元，規畫興建第2座公辦納骨塔「聚善堂」，並在2020年12月動工，其面積8918平方公尺，4樓建物內部設有祭拜大廳、祭拜區、服務中心、公共廁所跟骨灰（骸）存放區，並提供3萬153個櫃位，足供鎮民20年需求。

新建的納骨塔規畫30153個骨灰櫃位，先申請啟用1樓7245個骨灰櫃位，今年7月經縣府同意啟用並公告，鎮公所分別舉辦2梯次的參觀選位活動，吸引約600組民眾登記選購。

今天啟用儀式，由副縣長鄧桂菊、縣議員林寶珠、鄭秋風、鎮長謝清輝、前鎮長朱秋隆、鎮代會副主席周政發等人剪綵，並與代表、里長、鄉親等人共同上香，同時獻花、獻果、獻爵、恭讀祝禱文，祈福平安順利。

鎮長謝清輝指出，鎮公所秉持打造「逝者靈安、生者心安」符合環境永續發展的現代化納骨塔設施，以貼近引民眾訴求，並兼顧建築及服務品質，未來納骨塔將依民眾實際需求陸續規畫2、3、4樓的空間，打造1座長遠、高規格的公立殯葬園區。

副縣長鄧桂菊指出，縣長鍾東錦重視生命事業服務的推展，面對人生最後的終點，每個人都希望能夠走的溫馨尊嚴，縣府將會全力協助鄉鎮市公所提供優質的殯葬服務品質。