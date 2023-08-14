國民黨南投縣議會副議長潘一全看衰該黨總統提名人侯友宜選情，「侯友宜一定不會當選，如果當選我就一輩子吃素！」翻攝潘一全臉書

國民黨總統提名人侯友宜展開全國拜會之旅，爭取黨內同志支持。本報資料照片

繼南投縣議會議長何勝豐與彰化縣議長謝典霖先後退出國民黨，為國民黨2024總統大選投下震撼彈後，國民黨南投縣議會副議長潘一全昨晚臉書也發文看衰國民黨總統提名人侯友宜「一定不會當選！」對此忙著幫卡努颱風災民重建家園的許淑華今天明確表態「我一定支持黨提名人！」

許淑華今天忙著到仁愛災區探視災民，並了解災後重建需要，對於副議長昨晚臉書發文，她透過縣府發言人蔡明志回應表示「2024總統大選，我支持國民黨提名的候選人！」她並呼籲非綠連盟攜手朝「下架民進黨」、「勝選」目標邁進。

至於副議長昨晚的發言，她幫忙緩頰表示「黨中央可以跟副議長溝通，副議長也說了他不會支持非國民黨籍的總統候選人。」

許淑華之前接受《中時》訪問時也強調，雖然目前外界認為2024總統大選可能還有另一個參選人，但在對方尚未公開表態參選前，她相信黨中央一定會加速整合非綠力量，以下架民進黨為共同目標，朝最終勝選目標前進。

南投縣議會副議長潘一全昨晚臉書突然發文，直嗆國民黨總統候選人侯友宜說他拜關公，但「有情有義可以幫兄弟受苦受難才叫關公」，侯友宜不知道拜的是哪一國的「無情關公」！他還看衰侯友宜選情，說「侯友宜一定不會當選。你如會當選，我一輩子吃素。」但潘一全表示他不會退黨，反而再槓國民黨中央「國民黨是大家的，不是朱立倫跟侯友宜的！」。