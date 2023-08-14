台中區漁民節慶祝大會14日在梧棲觀光漁港魚市場前舉行，市長盧秀燕前往頒獎。（台中市政府提供）

台中區漁民節慶祝大會14日在梧棲觀光漁港魚市場前舉行，立法院副院長蔡其昌前往頒獎。（陳淑娥攝）

台中區漁民節慶祝大會14日在梧棲觀光漁港魚市場前舉行，市長盧秀燕頒獎表揚中市80位模範漁民及5位漁會幹部；其中老漁民卓清貴獲獎後非常開心說，自己當漁民50年了，風吹日曬雖然很辛苦，但滿載而歸是最興奮的時候，樂在其中的他，會一直捕魚下去。

漁民節表揚大會今日盛大登場，包括市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌、台中市議會副議長顏莉敏、市議員楊典忠、楊啓邦、李文傑、農業局副局長蔡勇勝、台中區漁會理事長鄭基和、常務監事蔡榮聰、總幹事趙朝森，以及大甲鎮瀾宮董事長顏清標及在地里長和多位漁民皆到場歡慶。

盧秀燕提到，今年疫情逐漸解封，梧棲漁會的鄭理事長、蔡常務監事、趙總幹事等討論後決定擴大舉辦漁民節；他們是所有行業中最辛苦的行業之一，無論颳風下雨、風吹日曬，漁民在海上奔波、打拚，感謝這群傑出、優秀、認真的漁民，大家才能享用海鮮。

盧秀燕表示，今日活動亦表揚漁會優秀幹部，感謝他們重視漁民權益，協助漁民的保險、技術指導。漁民及漁會都是中市府重要的夥伴，市府也相當重視漁民節，並期許活動圓滿成功、漁會會務昌隆。

台中區漁會總幹事趙朝森指出，半世紀以來，梧棲漁港的觀光已邁向健康、環保、永續等新時代挑戰；台中區漁會在各級主管機關輔導下，盼吸引漁村青年子弟返鄉傳承，以活化漁港，並能結合在地特色漁業與傳統漁村聚落文化。

獲獎的老漁民卓清貴相當開心說，自己是漁民第二代，退伍後跟著父親一起捕魚，一路走來已經50年，出海捕魚相當辛苦，要禁得起風吹日曬，近年來因氣候因素，一年比一年熱，魚數量驟減，30年前出海一艘塑膠筏可以捕到2000尾烏魚，近年有時連一尾都沒有，道出討海人無奈的心聲。

海資所指出，目前梧棲漁港魚市場興建工程、小船泊區及浮動碼頭興建工程、冷凍廠興建工程、製冰廠興建工程等多項工程，均已順利招標完成，並持續趕工中；未來改造計畫完成後，將可促進漁業及相關產業發展，將傳統漁產運銷結合觀光休閒，讓梧棲漁港成為台中市的觀光亮點之一。