花蓮豐濱鄉知名景點「月洞」洞內隨處可見倒掛的蝙蝠群蹤跡，增添景區神秘氛圍，經研究調查，發現洞穴裡的物種包括稀有保育類的台灣無尾葉鼻蝠。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮豐濱鄉知名景點「月洞」洞內隨處可見倒掛的蝙蝠群蹤跡，增添景區神秘氛圍，經研究調查，發現洞穴裡數量最多的物種為台灣葉鼻蝠。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮豐濱鄉知名景點「月洞」洞內隨處可見倒掛的蝙蝠群蹤跡，增添景區神秘氛圍，經研究調查，發現洞穴裡偶爾可見到華南水鼠耳蝠。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮豐濱鄉知名景點「月洞」洞內隨處可見倒掛的蝙蝠群蹤跡，增添景區神秘氛圍，經研究調查，發現洞穴裡偶爾可見到台灣大蹄鼻蝠。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮豐濱鄉知名景點「月洞」洞內隨處可見倒掛的蝙蝠群蹤跡，鄉公所為了解洞內蝙蝠族群，去年委託東海大學團隊調查研究，發現洞內外周邊環境族群數高達12種，包括稀有保育類的台灣無尾葉鼻蝠，不過數量最多的是台灣葉鼻蝠，冬天最高可聚集2000隻，研判月洞除是其日棲及冬眠之處，更是台灣其數量最多的天然度冬洞穴。

月洞位在台11線64.5公里處，為天然的鐘乳石洞穴，洞中雖無進出水口，卻因岩壁及底部累計而成的全，形成大約5公尺的池子，且湖水會隨月亮盈虧漲落，被當地原住民視為一塊淨地，譽為「月亮之井」。由於洞穴溫度變化小，平均為攝氏2度，相對濕度雖高但變化小，環境穩定，以致岩壁上到處可見倒掛在鐘乳石上的蝙蝠群蹤跡，憑添幾許神祕氣氛。

豐濱鄉公所去年10月委託東海大學生態與環境研究中心特聘教授林良恭，帶領專業團隊對月洞蝙蝠族群進行研究，經每月調查，確認洞內及洞穴外鄰近環境族群共有4科12種，包含長翼蝠科東亞摺翅蝠，葉鼻蝠科台灣無尾葉鼻蝠、台灣葉鼻蝠，蝙蝠科堀川氏棕蝠、東亞家蝠、台灣管鼻蝠、赤黑鼠耳蝠、華南水鼠耳蝠、絨山蝠，蹄鼻蝠科台灣小蹄鼻蝠、台灣大蹄鼻蝠，及1種尚無法判定物種的鼠耳蝠屬。

其中台灣管鼻蝠、台灣小蹄鼻蝠、台灣大蹄鼻蝠為台灣特有種，珍貴稀有屬保育類的台灣無尾葉鼻蝠、台灣葉鼻蝠、堀川氏棕蝠為特有亞種；洞中族群數量最多的是台灣葉鼻蝠，冬季聚集高峰接近2000隻，夏季數量較少，約300至500隻，台灣無尾葉鼻蝠則多在秋冬兩季現蹤，數量約50隻。

鄉公所表示，台灣葉鼻蝠是台灣最大型的食蟲蝙蝠，族群有時會透過遷徙滿足生理需求，如將洞穴區分成冬眠、生殖育幼及雄性棲息等用途。據東海大學研究推斷，月洞應屬台灣葉鼻蝠日棲所及冬眠洞穴，且是台灣地區數量最多的天然度冬洞穴，至於孕育洞穴位置目前仍為謎團，推測可能位在遊憩區背面的原始林中。

鄉長邱福順表示，月洞遊憩區範圍雖然不大，卻具天然泉水岩洞及植被樹木覆蓋良好的棲息地，所記錄物種約佔台灣已知物種數的3分之1，實屬難得。鄉公所後續將以蝙蝠保育為優先，規畫系列永續旅遊方式，並配合此次研究建議，整理洞穴外防落石設施及提供友善廁所服務，預計從9月1日起休園至12月。